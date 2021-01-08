В Белом доме готовят мирную передачу власти Байдену

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В Белом доме готовят мирную передачу власти избранному президенту США Джозефу Байдену. С таким заявлением выступила пресс-секретарь действующего главы государства Дональда Трампа Кейли Макинэни.

"Те, кто работает в этом здании (Белом доме. – Прим. Ред.), трудятся над тем, чтобы гарантировать законную передачу власти", – передает РИА Новости слова Макинэни.

Она отметила, что главной ценностью действующей администрации является право всех граждан США жить в безопасности, мире и свободе.

"Сейчас время объединиться Америке, вместе отвергнуть то насилие, которое мы видели. Мы единый народ", – заключила Макинэни свое выступление перед журналистами.

Ранее Байден обвинил Трампа в провоцировании протестующих к беспорядкам в Вашингтоне. По словам демократа, действующий президент "подстрекал толпу к нападению на Конгресс".

Накануне в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли 4 человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.