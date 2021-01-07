Байден обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Вашингтоне

07 января, 22:51
Фото: AP/TASS/Susan Walsh
Избранный президент США Джозеф Байден обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в провоцировании протестующих к беспорядкам в Вашингтоне, передает ТАСС.
По словам демократа, Трамп "подстрекал толпу к нападению на Конгресс".
"Не смейте назвать их участниками протестов. Это была толпа мятежников, бунтовщики, внутренние террористы", – заявил Байден об участниках штурма Капитолия.
Он отметил, что к инциденту привели "нападки на демократию" со стороны Трампа.
"Я бы хотел сказать, что мы не могли ожидать этого, но это не так, мы могли", – подчеркнул Байден.
Ранее Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом страны.
Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Утверждение голосов окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.
Обсуждение проходило на фоне протестов в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Они выступают против сертификации Конгрессом США победы на выборах президента Джо Байдена. Начались беспорядки, и полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
В результате столкновений в районе здания Конгресса США погибли четыре человека. Среди жертв есть один убитый выстрелом из огнестрельного оружия. Речь идет о женщине – ветеране ВВС США. Еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.
Кроме того, местные издания информировали об обнаружении полицейскими нескольких взрывных устройств в центре Вашингтона. Две бомбы были обезврежены правоохранителями.
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