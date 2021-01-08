Полиция Капитолия сообщила о смерти ее сотрудника, пострадавшего при беспорядках

08:28
Фото: ТАСС/AP/ John Minchillo
Полиция Капитолия подтвердила смерть одного из своих сотрудников, пострадавших при беспорядках, устроенных сторонниками Дональда Трампа 6 января, сообщает РИА Новости.
По данным правоохранителей, Брайан Д. Сикник умер около 21:30 7 января (05:30 мск) в результате ранений, полученных во время несения службы. Уточняется, что сотрудник полиции Капитолия США участвовал в подавлении беспорядков и получил ранения в борьбе с протестующими.
Ранее было известно о гибели четырех человек среди протестующих. Среди них оказались две женщины и двое мужчин. При этом жертвой беспорядков на тот момент была одна – ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Еще три человека умерли в ходе протестов от причин, не связанных с насилием.
Протестующие ворвались в здание конгресса в Вашингтоне в среду. Они выступали против сертификации Конгрессом США победы на выборах президента Джо Байдена. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
Позднее в Белом доме заявили, что готовят мирную передачу власти избранному президенту Джо Байдену. Отмечалось, что главной ценностью действующей администрации является право всех граждан США жить в безопасности, мире и свободе.
Накануне Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом страны.
Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Утверждение голосов окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.
В США разыскивают участников штурма здания конгресса в Вашингтоне
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