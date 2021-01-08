СМИ назвали сроки вынесения импичмента Трампу Конгрессом США

18:20
Фото: AP/Jacquelyn Martin
Конгрессмены вынесут решение по импичменту действующему президенту США Дональду Трампу на следующей неделе, сообщил корреспондент CNN Джим Скиутто в Twitter.
"Белый дом объявит импичмент президенту Трампу к середине следующей недели, если его не снимут вице-президент и Кабинет министров", – написал Скиутто.
Как сообщалось, около ста членов конгресса США высказались за отстранение от должности действующего президента Дональда Трампа после беспорядков в Вашингтоне.
Отмечается, что все они являются членами Демократической партии и рассматривают для отстранения Трампа вариант применения 25-й поправки, которая предполагает отстранение президента от должности и передачу его полномочий вице-президенту.
Ранее Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом страны. Обсуждение проходило на фоне протестов в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Они выступают против сертификации Конгрессом США победы на выборах президента Джо Байдена. Начались беспорядки, и полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
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