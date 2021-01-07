Около 100 конгрессменов США выступают за отстранение Трампа от должности

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Около ста членов конгресса США высказались за отстранение от должности действующего президента Дональда Трампа после беспорядков в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что все они являются членами Демократической партии и рассматривают для отстранения Трампа вариант применения 25-й поправки, которая предполагает отстранение президента от должности и передачу его полномочий вице-президенту.

Причиной для использования этого механизма может быть смерть президента или его неспособность выполнять свои обязанности.

Ранее Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом страны.

Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Утверждение голосов окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

Обсуждение проходило на фоне протестов в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Они выступают против сертификации Конгрессом США победы на выборах президента Джо Байдена. Начались беспорядки, и полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

В результате столкновений в районе здания Конгресса США погибли четыре человека. Среди жертв есть один убитый выстрелом из огнестрельного оружия. Речь идет о женщине – ветеране ВВС США. Еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

Кроме того, местные издания информировали об обнаружении полицейскими нескольких взрывных устройств в центре Вашингтона. Две бомбы были обезврежены правоохранителями.