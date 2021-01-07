Горбачев рассказал о влиянии беспорядков в США на будущее государства

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Беспорядки, прошедшие накануне в Вашингтоне, ставят под вопрос дальнейшую судьбу США как государства, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев, передает "Интерфакс".

"Беспорядки – не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто", – заявил Горбачев.

По его мнению, штурм Капитолия был разработан заранее.

"Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано", – сказал экс-президент.

По оценке Горбачева, беспорядки "поставили под вопрос дальнейшую судьбу США как государства".

Ранее Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом страны.

Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Утверждение голосов окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

Обсуждение проходило на фоне протестов в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Они выступают против сертификации Конгрессом США победы на выборах президента Джо Байдена. Начались беспорядки, и полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

В результате столкновений в районе здания Конгресса США погибли четыре человека. Среди жертв есть один убитый выстрелом из огнестрельного оружия. Речь идет о женщине – ветеране ВВС США. Еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

Кроме того, местные издания информировали об обнаружении полицейскими нескольких взрывных устройств в центре Вашингтона. Две бомбы были обезврежены правоохранителями.