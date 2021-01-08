Трамп не придет на инаугурацию Байдена

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Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует посещать церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена.

"Всем, кто спрашивал, – я не поеду на инаугурацию 20 января", – написал Трамп в Twitter.

Ранее Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом страны.

Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Утверждение голосов окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

Обсуждение проходило на фоне протестов в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Они выступают против сертификации Конгрессом США победы на выборах президента Джо Байдена. Начались беспорядки, и полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.