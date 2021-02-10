Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию "послушной" страной

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые страны хотят сделать Россию удобной площадкой для продвижения интересов в сфере безопасности, экономики и политики. Об этом он сообщил в ходе церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в память о погибших дипломатах.

"В своих попытках отстаивания права на независимую внешнюю политику, защиты международного права Россия сталкивается со все более ожесточенным сопротивлением от западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счету послушными. Они хотят заставить нас согласиться с теми сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют", – отметил министр.

По словам Лаврова, с каждым днем данные попытки становятся все ожесточеннее.

"Нужно самым активным способом задействовать наши силы, знания и опыт для активного продвижения внешнеполитического курса, определенного президентом страны", – сказал он.

Ранее Лавров на встрече с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем заявил, что "отсутствие нормальности" в отношениях РФ и ЕС никому не приносит пользы.