Лавров назвал условие выхода РФ из Договора по открытому небу

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, когда страна официально начнет процесс выхода из Договора об открытом небе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы объявили о том, что приняли такое решение, но процесс выхода начнется с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора", – заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, Россия готова к переговорам, если США вернутся к полному выполнению положений обсуждаемого соглашения.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение вступило в силу в 2002 году.

В ноябре 2020 года США официально объявили о выходе из договора. В администрации страны назвали такой шаг ответом на несоблюдение соглашения со стороны России. Что касается РФ, то об аналогичном решении о расторжении договора стало известно 15 января текущего года.

