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Россия выходит из Договора по открытому небу, власти запустили внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения. Об этом сообщили в МИД РФ.

"МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из ДОН", – говорится в сообщении.

Добавляется, что по их завершении уведомление об этом направят депозитариям. В качестве причины выхода указано отсутствие прогресса в устранении препятствия для работы Договора в новых условиях.

22 ноября 2020 года выход из договора оформили США. Американские власти обвинили Россию в невыполнении условий договора. Договор об открытом небе был подписан в 1992 году, до выхода США в нем участвовали 34 страны.

В ответ на заявление американских властей о выходе из ДОН в МИД РФ заявили, что США больше не могут рассчитывать на доступ ко всей информации, которую получают участники Договора. В ведомстве подчеркнули, что в связи с этим решением сложно будет тем странам, которые не располагают спутниками и иными современными воздушными технологиями.