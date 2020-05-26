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Москва 24

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Политика

18:08

МИД призвал США не надеяться на данные по Договору по открытому небу

политика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В министерстве иностранных дел (МИД) призвали США не надеяться на данные по Договору по открытому небу, говорится на сайте ведомства.

В ведомстве заявили, что государства, у которых развиты технические возможности, смогут компенсировать отсутствие информации от Соединенных Штатов. Однако другим странам, которые спутниками не располагают, придется сложнее, подчеркнули в министерстве.

"Сложнее придется тем европейским государствам, которые спутниками не располагают. Пожалуй, им едва ли стоит рассчитывать на щедрый поток спутниковых снимков из США. В то же время и Вашингтону вряд ли имело бы смысл надеяться на то, что в случае выхода он сохранит доступ ко всей информации, получаемой в рамках ДОН", – говорится в сообщении.

Президент США 21 мая объявил, что страна планирует выйти из Договора по открытому небу, так как Россия якобы не придерживалась соглашения. При этом он не исключил, что страна еще вернется к соглашению.

Впервые о возможном выходе США из Договора по открытому небу сообщалось в октябре 2019 года. Тогда глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел призвал американских политиков не делать этого "безрассудного шага".

Он подчеркнул, что это приведет к разделению трансатлантического союза и подорвет доверие к США как к партнеру в обеспечении европейской безопасности.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в 1992 году. Его подписали 23 государства – участника ОБСЕ. Россия ратифицировала его в 2001 году. Участники соглашения могут совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.

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