В Совфеде назвали возможные причины выхода США из ДОН

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Выход США из Договора по открытому небу может быть обусловлен тем, что Вашингтон пытается получить преимущества в одностороннем порядке. Об этом заявил член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов, передает ИА "НСН".

"Судя по всем предшествующим действиям, связанным с выходом США из различных договоров, американцы избрали сегодня другую тактику – выхода из всех заключенных за последние десятилетия договоров, обеспечивающих современную систему безопасности", – сказал Морозов.

Он выразил мнение, что Вашингтон сделал ставку на то, чтобы получить односторонние преимущества за счет создания новых образцов оружия и отказа от договоренностей. Морозов отметил сходство со сценарием по выходу из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Член комитета Совфеда по международным делам предположил, что США разработали эту стратегию как долгосрочную.

"Стратегию одностороннего военного превосходства над всеми и возврат лидерства в подавляющем большинстве вооружений. А потому действующая система договоров им мешает так же, как и НАТО", – добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что страна планирует выйти из ДОН, так как Россия якобы не придерживалась соглашения.

ДОН был подписан в 1992 году. На сегодняшний день в нем участвуют 34 страны. Они совершают облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что такое поведение Вашингтона "крайне опасно" для стабильности в мире.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что Москва не будет выходить из договора, однако рассмотрит различные варианты ответных действий.