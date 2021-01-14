Минторг США признал "враждебным" правительство России

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Министерство торговли США признало "враждебным" правительство России, сообщается на сайте ведомства.

Также в перечне оказались кабмины Кубы, Ирана, КНДР. Кроме того, в этот список попало правительство главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Отмечается, что данный перечень позволит ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий.

"Постановление обеспечит устойчивость в цепочке поставок информационных и коммуникационных технологий нашей страны и веру в нее", – подчеркнули в Минторге США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров осудил политику США и их союзников на Ближнем Востоке. Он подчеркнул приверженность России принципу недопустимости вмешательства во внутренние дела других стран. Российский дипломат отметил, что американцы ведут себя в регионе, как слон в посудной лавке.