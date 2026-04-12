Экс-гендиректор компании задержан в Дагестане по делу о прорыве плотины

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Следователи задержали бывшего гендиректора компании по делу о прорыве плотины в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По версии следствия, экс-руководитель организации, которая эксплуатировала гидротехнические сооружения в Дербентском районе, не обеспечил необходимые требования безопасности, не организовал контроль за состоянием плотины и не принял меры по устранению нарушений.

Теперь следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины.

Прорыв плотины Геджухского водохранилища произошел на фоне обильных осадков в регионе. В результате погибли пять человек. Всего после прорыва дамбы более 4 тысяч человек были эвакуированы.

На фоне произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей. Позже суд заключил под стражу инженера, который был ответственен за эксплуатацию водохранилища.

