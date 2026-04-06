06 апреля, 04:19

Происшествия

Земляной вал водохранилища прорвало в Дербентском районе Дагестана

Фото: телеграм-канал Mash

Из-за обильных осадков прорвало дамбу Геджухского водохранилища в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что переполнение водохранилища привело к прорыву земляного вала. К месту направлены дополнительные силы и спецтехника ведомства, в Дербентском районе работает аэромобильная группа из 40 человек и 5 единиц техники.

В результате ЧП в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов, эвакуированы 100 человек. Также в микрорайоне Михайловка затапливает улицы.

Кроме того, у села Геджух вода затопила федеральную трассу "Кавказ", течением унесло несколько машин. На 917-м километре движение временно перекрывали из-за обрушения моста, затем его открыли только для легкового транспорта.

Глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев заявил, что все местные жители эвакуированы из зоны подтопления.

Тяжелая паводковая обстановка сохраняется в Дагестане с конца марта. Из-за обильных дождей в регионе зафиксированы подтопления, перебои с электроснабжением и водоснабжением.

На пике без света оставались более 500 тысяч человек. В горных районах региона отмечены камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.

