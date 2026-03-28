28 марта, 12:53

Общество

Режим ЧС введен в Махачкале из-за сильных дождей

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Махачкале из-за сильных дождей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Экстренные службы также переведены на усиленный режим работы. Специалисты займутся устранением последствий непогоды. Кроме того, будет организована помощь пострадавшим.

Из-за захламления сточной канавы произошло накопление и подъем уровня дождевой воды. В результате около 20 частных домов на улице Заречной в Махачкале оказались затоплены, сообщили в ГУ МЧС России по региону. Уровень воды в этом районе местами составлял 1,5 метра.

Специалисты уже провели расчистку засора, благодаря чему наблюдается спад спад уровня воды. Эвакуировано 83 человека, в том числе трое детей. Кроме того, были спасены 4 человека.

Помимо этого, на улице Перова из-за накопления дождевой воды подтопило 5 домов и примерно 6 машин. Сейчас спасатели проводят эвакуацию местных жителей.

Также отключился свет в 132 населенных пунктах Дагестана. В "Дагэнерго" уточнили, что из-за непогоды произошли технологические нарушения на энергообъектах. В восстановлении подачи электроэнергии задействованы 75 бригад, 225 специалистов и 75 единиц спецтехники.

Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщила, что ведомство взяло на контроль ликвидацию последствий непогоды в населенных пунктах региона. Во время проверки будет дана оценка соблюдению ответственными лицами требований закона в сфере ЖКХ.

Дождь в Махачкале наблюдается с вечера 27 марта. Осадки сопровождаются сильным ветром. По данным синоптиков, до 29 марта в республике ожидается сильный дождь и усиление ветра до 23 метров в секунду.

Между тем местные жители публикуют кадры последствий непогоды – вода проникла в дома, а автомобили с трудом проезжают по затопленным дорогам. При этом подтопления фиксируются не только в Махачкале и окраинах столицы региона, но и в Дербенте, Дагестанских Огнях.

В свою очередь, в пресс-службе Минприроды Дагестана заявили о размытии берегов рек Черкес-Озень и Тарнаирка, а также про осложнения гидрологической обстановки в столице республики.

Специалисты занимаются устранением заторов на водоемах. Расчистка организована в усиленном режиме с привлечением необходимой спецтехники – экскаваторов и грузовиков.

Кроме того, железнодорожный мост рухнул в Хасавюрте в Дагестане. Как сообщил глава города Корголи Корголиев в своем телеграм-канале, ситуация круглосуточно контролируется. Оперштаб продолжает работу на месте происшествия.

"В связи с наполнением русла реки Ярык-Су мы ввели ограничения движения автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку", – добавил Корголиев.

В свою очередь, в середине марта в Москве начали готовить гидроузлы к весеннему половодью. В регионе оно обычно начинается в конце марта – начале апреля.

В частности, специалисты проверяют работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яузе и Десне, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, Канале имени Москвы, Истринском, Можайском и других водохранилищах.

