Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 14:32

Политика

Магомед Рамазанов назначен председателем правительства Дагестана

Фото: телеграм-канал "Администрация Главы РД"

Магомед Рамазанов утвержден на пост председателя правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин.

"Новому премьер-министру поручено представить предложения о структуре органов власти и составе правительства", – сказано в сообщении пресс-службы главы Дагестана.

Ранее Щукин отправил правительство региона в отставку. Тогда Рамазанов стал врио председателя кабмина республики. До этого он занимал пост заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

О назначении Щукина, занимавшего должность главы Верховного суда Дагестана, на пост врио главы региона стало известно 4 мая. Отставка ранее действовавшего губернатора Сергея Меликова произошла после трудной ситуации с паводками в Дагестане, которая сложилась в конце марта из-за сильных ливней. Выборы пройдут в сентябре этого года.

Читайте также


политикарегионы

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика