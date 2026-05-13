13 мая, 15:17

Шоу-бизнес
The Guardian: Канье Уэст проиграл суд по делу о нарушении авторских прав

Американский рэпер Канье Уэст проиграл суд по делу о нарушении авторских прав из-за незаконного использования музыкального семпла на презентации альбома Donda в 2021 году. Об этом заявила газета The Guardian.

Суд в Лос-Анджелесе постановил, что исполнитель без разрешения взял фрагмент композиции MSD PT2 за авторством DJ Khalil, Сэма Барша, Дэна Сиффа и Джоша Миза и использовал на презентации альбома Donda на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

Иск был подан четырьмя музыкантами, которые указали, что рэпер получил коммерческую выгоду после мероприятия за счет продажи билетов и сувениров. Суд встал на их сторону, и теперь Уэст должен выплатить им компенсацию в шестизначном размере. При этом сэмпл удалили из финальной версии трека Hurricane.

Ранее Уэсту запретили въезд в Великобританию по решению властей. Он должен был принимать участие в фестивале Wireless Festival 2026. Проведение мероприятия назначено на 10–12 июля в парке Финсбери на севере Лондона. Артист должен был стать хедлайнером фестиваля во все дни.

В качестве причины данного решения власти назвали отсутствие общественного блага для страны от приезда рэпера.

