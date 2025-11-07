Рэпер Канье Уэст извинился перед евреями за антисемитские высказывания

Фото: x.com/rabbi_pinto111

Американский рэпер Канье Уэст встретился с главным раввином Марокко Йешаяху Йосефом Пинто. Во время встречи исполнитель извинился перед еврейским народом за свои антисемитские высказывания.

Раввин тепло приветствовал рэпера и похвалил его желание "приблизиться к истине".

"Человека определяют не его ошибки, а то, как он решает их исправить. В этом заключается истинная сила человека: в способности возвращаться, учиться и строить мосты любви и мира", – приводятся слова Пинто на его странице в соцсети X.

Отмечается, что встреча завершилась общей надеждой на будущее, основанное на уважении и единстве народов и конфессий, а также на приверженности истине и миру.

В феврале музыкант писал в своих соцсетях, что является нацистом, и признавался в симпатии к Гитлеру. Позже артист опубликовал пост, в котором заявил, что после размышлений осознал, что не разделяет эту идеологию.

Тем не менее спустя время рэпер разозлил фанатов желанием выпустить колье со свастикой. В блоге он обратился к ювелирам, указав, что ищет дизайны для своего украшения, прикрепив фотографию свастики в стразах.

Некоторые поклонники отметили, что музыканту "надо успокоиться". Другие заявили, что его запомнят как "самого великого артиста, который разрушил свою же империю".