07 ноября, 06:38
Рэпер Канье Уэст извинился перед евреями за антисемитские высказывания
Фото: x.com/rabbi_pinto111
Американский рэпер Канье Уэст встретился с главным раввином Марокко Йешаяху Йосефом Пинто. Во время встречи исполнитель извинился перед еврейским народом за свои антисемитские высказывания.
Раввин тепло приветствовал рэпера и похвалил его желание "приблизиться к истине".
"Человека определяют не его ошибки, а то, как он решает их исправить. В этом заключается истинная сила человека: в способности возвращаться, учиться и строить мосты любви и мира", – приводятся слова Пинто на его странице в соцсети X.
Отмечается, что встреча завершилась общей надеждой на будущее, основанное на уважении и единстве народов и конфессий, а также на приверженности истине и миру.
В феврале музыкант писал в своих соцсетях, что является нацистом, и признавался в симпатии к Гитлеру. Позже артист опубликовал пост, в котором заявил, что после размышлений осознал, что не разделяет эту идеологию.
Тем не менее спустя время рэпер разозлил фанатов желанием выпустить колье со свастикой. В блоге он обратился к ювелирам, указав, что ищет дизайны для своего украшения, прикрепив фотографию свастики в стразах.
Некоторые поклонники отметили, что музыканту "надо успокоиться". Другие заявили, что его запомнят как "самого великого артиста, который разрушил свою же империю".
