Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 06:38

Шоу-бизнес

Рэпер Канье Уэст извинился перед евреями за антисемитские высказывания

Фото: x.com/rabbi_pinto111

Американский рэпер Канье Уэст встретился с главным раввином Марокко Йешаяху Йосефом Пинто. Во время встречи исполнитель извинился перед еврейским народом за свои антисемитские высказывания.

Раввин тепло приветствовал рэпера и похвалил его желание "приблизиться к истине".

"Человека определяют не его ошибки, а то, как он решает их исправить. В этом заключается истинная сила человека: в способности возвращаться, учиться и строить мосты любви и мира", – приводятся слова Пинто на его странице в соцсети X.

Отмечается, что встреча завершилась общей надеждой на будущее, основанное на уважении и единстве народов и конфессий, а также на приверженности истине и миру.

В феврале музыкант писал в своих соцсетях, что является нацистом, и признавался в симпатии к Гитлеру. Позже артист опубликовал пост, в котором заявил, что после размышлений осознал, что не разделяет эту идеологию.

Тем не менее спустя время рэпер разозлил фанатов желанием выпустить колье со свастикой. В блоге он обратился к ювелирам, указав, что ищет дизайны для своего украшения, прикрепив фотографию свастики в стразах.

Некоторые поклонники отметили, что музыканту "надо успокоиться". Другие заявили, что его запомнят как "самого великого артиста, который разрушил свою же империю".

Канье Уэст снова привлек внимание скандальным поведением

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика