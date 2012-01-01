Канье Уэст удалил аккаунт в соцсетях после скандальных высказываний

Аккаунт Канье Уэста в социальной сети X стал недоступен 10 февраля. Ранее исполнитель опубликовал серию резонансных постов, среди которых есть признание в симпатии к Адольфу Гитлеру. Музыкант назвал это частью эксперимента: он якобы проверял, существует ли свобода слова. Последние скандалы с участием Канье Уэста – в материале Москвы 24.

"Я писал практически все, что хотел"

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision/AP

Скандал вокруг рэпера Канье Уэста начался с того, что 7 февраля в его аккаунте в соцсети X с 33 миллионами подписчиков появилось около 20 резонансных сообщений. В них он критиковал евреев, белых людей и владельца соцсети X Илона Маска, а также заявил, что является нацистом и симпатизирует Адольфу Гитлеру. Еще музыкант написал, что уверен в невиновности P. Diddy: Уэст назвал обвиняемого в изнасилованиях и торговле людьми рэпера своим кумиром и героем.

На фоне общественного возмущения Канье объяснил фолловерам, что его высказывания были "социальным экспериментом".





Канье Уэст рэпер Я победил. На протяжении 12 часов я писал практически все, что хотел, и у меня все еще есть мой аккаунт. И, самое главное, мои миллиарды. Спасибо всем за участие в этом социальном эксперименте.

Однако 10 февраля страница Уэста в X все же перестала существовать: по информации журналистов, Канье сам удалил блог, перед этим опубликовав прощальный пост. Музыкант заявил, что ему "было очень приятно использовать мир в качестве резонатора".

"Дед совсем уже выжил из ума"

Фото: AP Photo/Richard Shotwell/Invision/AP

На публичный поток сознания артиста отреагировало движение "Ветераны России": общественники обратились в МИД РФ и потребовали запретить Канье Уэста въезд в РФ. С подобным предложением выступила и депутат Госдумы Елена Драпеко.





Елена Драпеко депутат Госдумы Я считаю, что таких людей, которые пропагандируют Гитлера и нацизм, впускать нельзя даже близко к нашей границе. Прямо вот отправлять, если они к ней близко подойдут. <...> Мне кажется, что у него не все хорошо с головой.

Также на фоне скандала российский дизайнер Гоша Рубчинский сообщил, что больше не будет работать с брендом исполнителя Yeezy. По одной из версий, деловые отношения прекратились по инициативе рэпера. Модельер поблагодарил лично Канье и всю команду за "сотрудничество и уникальный опыт". Однако вместо позитива рэпер для начала капслоком нецензурно послал Рубчинского на своей странице "ВКонтакте".

"Дед совсем уже выжил из ума", – парировал Рубчинский.

Впрочем, позже исполнитель в другой соцсети все же назвал дизайнера другом, поблагодарил за сотрудничество и предложил летом "затусить" в России.



Остро на скандальные высказывания музыканта отреагировал и звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер. Ранее актер заявил, что "молчание – это соучастие" и призвал Илона Маска "перестать давать мегафон" Уэсту. А бывшая жена рэпера Ким Кардашьян просто старается держаться от экс-супруга подальше, сообщило издание Page Six со ссылкой на источник.

При этом некоторые пользователи связывают резонансные реплики Канье с его нестабильным психоэмоциональным состоянием. 5 февраля сам рэпер рассказывал, что после недавней консультации у специалиста ему поставили аутизм. Канье отметил, что новый диагноз помог ему лучше понять свое поведение.

В то же время супруга исполнителя Бьянка Цензори написала в соцсетях обращение к богу с просьбой "смягчить сердце" мужа, а также "направить его слова, наполнить мудростью и добротой". Плюс она попросила "благословить Израиль и весь хороший еврейский народ".

