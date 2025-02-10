Бьянка Цензори попросила бога смягчить сердце Канье Уэста

Фото: AP/Jordan Strauss

Супруга американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори попросила бога смягчить сердце мужа.

"Господи, я обращаю тебе мои молитвы о муже с любовью и заботой. Смягчи его сердце, направь его слова, наполни его мудростью и добротой. Защити его от бед и направь к пониманию и уважению всех людей", – написала Цензори в соцсети Х.

Она также сказала о безусловной любви к своему мужу.

"Благослови Господь Израиль и весь хороший еврейский народ", – добавила Цензори.

Между тем аккаунт Уэста перестал открываться в социальной сети X, пишет "Газета.ру". При попытке открыть соответствующую страницу появляется надпись о том, что ее больше не существует.

До этого артист опубликовал в своем аккаунте на платформе X около 20 скандальных постов. Например, Уэст заявил о невиновности исполнителя Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy. После публикации ролика Уэст подписался на Комбса, хотя раньше был подписан только на свою супругу.

Кроме того, рэпер, по данным журналистов, лишился контракта на 20 миллионов долларов в Японии после скандального выхода с Цензори на премию "Грэмми", где жена Уэста предстала на красной дорожке в прозрачном платье без нижнего белья.