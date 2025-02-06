ITW: Александра Цензори заявила, что ей нечего сказать о наряде дочери на "Грэмми"

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas

Александра Цензори, мама супруги рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори, заявила, что ей нечего сказать о выходе дочери в откровенном наряде на церемонию вручения премии "Грэмми". Об этом сообщает In Touch Weekly.

"Мы просто нормальные люди, живущие своей собственной жизнью настолько уединенно, насколько это возможно", – подчеркнула она.

Цензори вместе с Уэстом посетила премию "Грэмми", продемонстрировав на красной дорожке прозрачное платье телесного цвета без нижнего белья. Это вызвало возмущение у организаторов и гостей. При этом сам Уэст был в черном костюме и очках.

После того как организаторы попросили модель и рэпера покинуть церемонию, пара была отправлена в полицию для объяснений. Этот инцидент стал одним из самых обсуждаемых моментов "Грэмми", уточняют СМИ. При этом пара приехала на мероприятие без приглашения.

Позднее рэпер опубликовал фотографию журналиста Дона Лемона в соцсетях и заявил, что телеведущий пустил слух о том, что пару выгнали с мероприятия. Лемон, в свою очередь, указал на то, что не пускал слух.