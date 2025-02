Daily Mail: Канье Уэста и Бьянку Цензори выгнали с премии "Грэмми" за откровенный наряд

Фото: ТАСС/АР/ALLISON DINNER

Рэпера Канье Уэста и его супругу Бьянку Цензори выгнали с церемонии вручения премии "Грэмми". Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Как утверждает издание, пара приехала на мероприятие без приглашения. Кроме того, Цензори продемонстрировала на красной дорожке откровенный наряд. Супруга рэпера была в прозрачном платье телесного цвета без нижнего белья. Это вызвало возмущение у организаторов и гостей. При этом сам Уэст был в черном костюме и очках.

После того как организаторы попросили модель и рэпера покинуть церемонию, пара была отправлена в полицию для объяснений. Этот инцидент стал одним из самых обсуждаемых моментов "Грэмми", уточняют журналисты.

67-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" состоялась в Лос-Анджелесе. В номинациях "Альбом года" и "Лучший кантри-альбом" победу одержала американская певица Бейонсе за релиз Cowboy Carter.

Также певица удостоилась награды в номинации "Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой" за трек II Most Wanted, записанный с Майли Сайрус. Рэпер Кендрик Ламар забрал четыре статуэтки за трек Not Like Us: "Песня года", "Рекорд года", "Лучшая рэп-песня" и "Лучшее рэп-исполнение", а лучшим новым исполнителем стала певица Чаппелл Роан.