Тейлор Свифт станет ведущей церемонии вручения "Грэмми"

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Тейлор Свифт станет ведущей 67-й церемонии вручения премии "Грэмми". Соответствующей информацией Ассоциация звукозаписывающих компаний поделилась на своей странице в социальной сети X.

В 2025 году организаторы намерены уделить особое внимание тем, кто пострадал в результате лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес. При этом Свифт сделала пожертвования в 10 фондов, которые оказывают поддержку жертвам возгораний.

Вместе с тем в этом году артистка является претенденткой на "Грэмми" в шести категориях за свой альбом The Tortured Poets Department. Певица была номинирована за лучшую пластинку, песню, запись года, музыкальное видео, поп-исполнение дуэтом и лучший поп-вокальный альбом.

В декабре 2024 года в США прошла премия Billboard Music Awards 2024. Свифт получила 10 наград, в том числе в номинации "Лучший исполнитель". В общей сложности у нее 49 трофеев, она обошла рэпера Дрейка по числу побед за всю историю.

