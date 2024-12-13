В США объявлены победители премии Billboard Music Awards 2024

Фото: ТАСС/АР/Lindsey Wasson

В США прошла премия Billboard Music Awards 2024. Певица Тейлор Свифт получила 10 наград, в том числе в номинации "Лучший исполнитель", сообщается на сайте премии.

В общей сложности у Свифт 49 трофеев, она обошла рэпера Дрейка по числу побед за всю историю. Следом за певицей по количеству наград идут исполнитель Зак Брайан с пятью победами, певец Морган Уоллен – с четырьмя, а также Shaboozey (настоящее имя – Коллинз Обинна Чибуэзе), Bad Bunny (настоящее имя – Бенито Антонио Мартинес Окасио), Дрейк и коллектив Elevation Worship.

Лучшим новым исполнителем признан Чаппелл Роан, лучшим исполнителем среди мужчин – Морган Уоллен, лучшим дуэтом/группой – Fuerza Regida, лучшим R&B исполнителем – SZA (настоящее имя – Солана Имани Роу), лучшим рэпером – Дрейк, лучшим кантри – Морган Уоллен, лучшим рок-исполнителем – Зак Брайан, лучшим рок-дуэтом/группой и исполнителем хард-рока – Linkin Park.

Между тем мировой тур Тейлор Свифт Eras Tour собрал более 2 миллиардов долларов, благодаря чему побил рекорд самого кассового тура в истории. Учитывая последнее, 149-е шоу, зрители купили билеты на сумму 2 077 618 725 долларов. Эта цифра в два раза превысила стоимость любого другого концерта в истории.