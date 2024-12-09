NYT: тур Тейлор Свифт Eras Tour побил рекорд по сборам, собрав более 2 млрд долларов

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Мировой тур американской певицы Тейлор Свифт Eras Tour собрал более 2 миллиардов долларов, благодаря чему побил рекорд самого кассового тура в истории, передает газета New York Times.

По информации компании – продюсера исполнительницы Taylor Swift Touring, учитывая последнее 149-е шоу, зрители купили билеты на сумму 2 077 618 725 долларов. Эта цифра в два раза превысила стоимость любого другого концерта в истории.

Причем все выступления в рамках тура собрали примерно свыше 10 миллионов людей по всему миру, то есть одно место на концерте Свифт обошлось приблизительно в 204 доллара.

В свою очередь, рейтинг издания Pollstar, который был опубликован в декабре 2023-го, когда Eras Tour еще продолжался, уже тогда установил новый мировой рекорд, собрав более 1 миллиарда долларов. Согласно этому рейтингу, британская рок-группа Coldplay заняла второе место. Однако газета Billboard поставила группу на первое из-за собранного в августе 2024 года миллиарда долларов в рамках тура Music of the Spheres World Tour.

В октябре текущего года Свифт стала обладательницей титула самой богатой женщины в музыкальной индустрии в мире. Ее состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Причем в рейтинге артистка обогнала барбадосскую певицу Рианну, чье состояние достигло 1,4 миллиарда долларов.

В состояние Свифт входят 600 миллионов долларов от гонораров и гастролей, столько же – от музыки. Также певица имеет недвижимость, стоимость которой составляет около 125 миллионов долларов, включая пять домов в США.