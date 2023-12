Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time

Фото: ТАСС/АР/Charles Sykes

Американская исполнительница Тейлор Свифт стала лидером в рейтинге "человек года" по версии журнала Time, обойдя Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби. Она возглавила список впервые.

Организаторы рейтинга отметили, что она имела "потрясающий год". Ее мировое турне стало самым прибыльным гастрольным туром среди женщин-исполнительниц. Более того, фильм певицы All Too Well: The Short Film стал самым прибыльным концертным фильмом в истории.

В 2017 году певица была представлена на обложке журнала в коллективном образе борцов с насилием против женщин и замалчиванием таких фактов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение американского журнала Time номинировать Путина на звание человека года не имеет для российского лидера особого значения. Он добавил, что Time не единственный журнал, который составляет такие номинации. По его словам, Путин играет экстраординарную роль в мире.