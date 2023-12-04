Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание "человек года"

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Американский журнал Time включил Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание "человек года". Об этом сообщается на сайте издания.

Про российского президента говорится, что в этом году он столкнулся с угрозой из-за мятежа группы "Вагнер", но в итоге укрепил свои позиции. До этого Time признавал Путина человеком года в 2007 году, а также не раз включал в списки ста наиболее влиятельных персон.

Отмечается, что победителя объявят в среду, 6 декабря. Среди претендентов также находятся певица Тэйлор Свифт с рекордными заработками, председатель КНР Си Цзиньпин с беспрецедентным третьим сроком, бастовавшие актеры и сценаристы Голливуда.

Помимо этого, в шорт-лист вошли Сэм Альтман, который ненадолго покинул, но быстро вернулся на пост главы компании OpenAI – разработчика искусственного интеллекта ChatGPT, кукла Барби, про которую сняли фильм с рекордной кассой, воцарившийся британский монарх Карл III.

Человеком года могут также стать глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, борющийся с инфляцией, американские прокуроры, которые преследуют бывшего американского президента Дональда Трампа.

В прошлом году Time назвал человеком года Владимира Зеленского и дух Украины. В этом году их нет в списке претендентов.

Ранее журнал Forbes назвал Трампа самым богатым претендентом на высший государственный пост страны. Его состояние оценивается в 2,6 миллиарда долларов.

В октябре американский предприниматель Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Ему удалось увеличить свое состояние на 96,8 миллиарда долларов, до 234 миллиардов долларов, с начала года.

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