Гендиректор Wildberries второй раз возглавила рейтинг богатейших женщин России

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Первое место в рейтинге самых богатых женщин РФ по версии журнала Forbes второй раз заняла владелец Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее капитал оценивается в 7 миллиардов долларов.

Ранее единственной женщиной-миллиардером в стране была Елена Батурина, чей доход составляет 1,3 миллиарда долларов. Издание отметило, что на фоне санкционного давления российские миллиардеры начали снижать свои доли в активах и передавать их родственникам или наемным управляющим.

Так, ректор Санкт-Петербургского горного университета и акционер производителя минеральных удобрений "Фосагро" Владимир Литвиненко сократил долю в компании до 0,39%. Он передал пакет акций 20,6% своей жене Татьяне Литвиненко, которая в этом рейтинге заняла второе место. Ее капитал теперь оценивается в 2,8 миллиарда долларов.

Предприниматель Алексей Мордашов передал контрольный пакет золотодобывающей компании Nordgold матери своих детей Марине Мордашовой. Благодаря этому женщина заняла четвертое место в рейтинге богатейших женщин РФ с состоянием в 1,85 милларда долларов. Она также должна была получить пакет акций немецкого туристического оператора TUI, однако власти Германии заблокировали эту сделку.

В 2023 году основатель компании "Новатэк" Леонид Михельсон предоставил дочери Виктории свою долю в компании "Оптима". Журнал оценил капитал девушки в 1,2 миллиарда долларов, поставив ее на седьмое место. Компании "Оптима" принадлежало 2,3% акций "Новатэка". Вместе с этим на ее балансе находятся 100% ООО "ГЭС-2" – юридического лица Дома культуры "ГЭС-2" в Москве.

В рейтинге также появились две новые участницы – сестры Мария и Татьяна Филевы, которые расположились на 19-м и 20-м местах соответственно. Оценка их капитала составляет по 400 миллионов долларов. Женщины являются акционерами авиационного холдинга S7. Им принадлежит половина акций компании, а другая половина находится у их отца Владислава Филева.

По оценке Forbes, 16 из 20 участниц рейтинга стали обладательницами своих активов благодаря наследованию: в ходе развода или благодаря участию в семейном бизнесе. Список богатейших женщин по версии журнала:

генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук; частный инвестор Татьяна Литвиненко; владелец 15% холдинга USM Варвара Скоч; акционер компании Nordgold Марина Мордашова; Лидия Михайлова, контролирует более 80% акций группы "Черкизово"; президент компании Inteco Management Елена Батурина; владелец компании "Оптима" Виктория Михельсон; супруга основателя группы "Фосагро" Евгения Гурьева; дочь совладельца нефтяной компании "Лукойл" Екатерина Федун; владелец акциями банка "Уралсиб" Людмила Коган; жена совладельца и председателя совета директоров ТАИФ Лидия Сультеева; владелец доли в компании "Прогресс", глава компании "Агроном-Сад" Ольга Белявцева; Елена Рыболовлева, вошла в рейтинг благодаря окончанию судебной тяжбы с бывшим мужем; владелец 49,9% компании "Большой дом 9" Татьяна Ковальчук; дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия; заместитель председателя правления ПАО "Новатэк" Татьяна Кузнецова; супруга президента "Лукойла" Лариса Алекперова; генеральный директор "ИНК-Капитала" Марина Седых; генеральный директор "С7 Маркета" Мария Филева; дочь основателей холдинга "Группа компаний С7" Татьяна Филева.

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