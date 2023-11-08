Трамп стал самым богатым претендентом на пост президента США

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Экс-президент Америки Дональд Трамп стал самым богатым претендентом на высший государственный пост страны. Об этом сообщает журнал Forbes.

Издание подготовило рейтинг самых богатых претендентов на пост президента США. Согласно данным, общее состояние 16 человек оценивается примерно в 4 миллиарда долларов. В список попал один миллиардер, остальные – миллионеры.

Первое место в рейтинге занял Трамп, его состояние журнал оценил в 2,6 миллиарда долларов. На втором месте разместился бизнесмен Вивек Рамасвами с 880 миллионами долларов.

Нынешний американский президент Джо Байден занял шестую строчку рейтинга с состоянием в 10 миллионов долларов, а бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заработала 8 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Трамп опережает Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из шести "колеблющихся" важнейших штатов. Байден уступает Трампу от 3 до 10 процентных пунктов среди избирателей в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Байден же обгоняет Трампа на 2 процентных пункта в Висконсине.

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