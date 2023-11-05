Трамп опережает Байдена по уровню поддержки в пяти колеблющихся штатах – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Karen Warren

Экс-президент США Дональд Трамп опережает действующего главу государства Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из шести "колеблющихся" важнейших штатов. Об этом со ссылкой на проведенный опрос пишет газета The New York Times.

Газета отмечает, что Байден уступает Трампу от 3 до 10 процентных пунктов среди избирателей в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Байден же обгоняет Трампа на 2 процентных пункта в Висконсине.

Согласно данным опроса, 67% граждан США считают, что их страна движется в неправильном направлении.

Кроме того, избиратели из всех категорий по уровню доходов считают, что политика Байдена нанесла им личный ущерб, в то время как действия Трампа на посту главы государства помогли им. В экономических вопросах Трампу доверяют 59% опрошенных, а Байдену – лишь 37%, что газета называет "зловещим признаком" для демократов.

Ранее Байден заявил, что находится в наилучшей позиции по сравнению со своими однопартийцами, чтобы добиться победы надТрампом на выборах главы государства в 2024 году. По мнению нынешнего главы США, Трамп представляет угрозу для демократии.



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