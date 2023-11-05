Трамп заявил, что Байден не умнее шестилетнего ребенка

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден не умнее шестилетнего ребенка. Слова экс-президента США передает РИА Новости.

Как отметил Трамп, нынешний президент США Джо Байден – коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.

"Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы", – заявил Байден на встрече со своими сторонниками.

Как заявил бывший американский президент, руководство Китая и России перестали уважать США и президента Америки после того, как во главу страны встал Байден.

"Китай с нами разговаривает, будто мы дети, а по состоянию ума мы и есть, если вы посмотрите на наших лидеров", – сказал Трамп.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что дела США вокруг Украины идут плохо. Он отметил, что "распространяющие ложную информацию" СМИ точно так же замалчивали вывод войск США из Афганистана. По его словам, сейчас про Украину не говорят так же, как про Афганистан.