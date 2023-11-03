Трамп заявил, что по американским СМИ понятно, что на Украине дела идут плохо

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что дела США вокруг Украины идут плохо. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такой вывод можно сделать по освещению конфликта в американских СМИ.

"Значит, дела идут плохо, потому что они больше не говорят об Украине", – заявил Трамп.

Экс-президент отметил, что "распространяющие ложную информацию СМИ" точно так же замалчивали вывод войск США из Афганистана. По его словам, сейчас про Украину не говорят так же, как про Афганистан.

"Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо", – резюмировал он.

Ранее он позитивно оценил комментарий Владимира Путина о готовности американского политика урегулировать конфликт на Украине.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что смог бы решить украинский конфликт за 24 часа, добившись заключения сделки между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей