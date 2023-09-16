Трампу понравилась реакция Путина на его намерения урегулировать конфликт на Украине

Фото: 123RF/palinchak

Бывший президент США Дональд Трамп позитивно оценил комментарий Владимира Путина о готовности американского политика урегулировать конфликт на Украине. Об этом Трамп сообщил изданию NBC News.

По словам Трампа, подобная реакция со стороны российского лидера означает, что он говорит правильные вещи. Экс-президент США также в очередной раз заявил, что смог бы решить конфликт на Украине за 24 часа, добившись заключения сделки между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что намерения Трампа урегулировать за несколько дней конфликт на Украине и другие острые вопросы "не могут не радовать".

Вместе с тем, по мнению российского лидера, внешняя политика Соединенных Штатов не изменится в случае избрания на пост президента США Дональда Трампа.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей