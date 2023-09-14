Байден прокомментировал угрозу импичмента против него

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Американский президент Джо Байден заявил, что республиканцы хотят остановить работу правительства США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома.

Именно поэтому, по мнению президента США, республиканцы решили запустить процедуру импичмента против него.

Ранее сообщалось, что комитеты палаты представителей конгресса США начали расследование в рамках возможного импичмента Джо Байдена.

По словам спикера нижней палаты законодательного органа Кевина Маккарти, за прошедшие несколько месяцев республиканцы обнаружили убедительные и серьезные доказательства в отношении поведения американского лидера – "культуры коррупции".

По информации СМИ, бывший американский президент Дональд Трамп высказался в поддержку объявления импичмента Байдену. Подобную возможность Трамп рассматривал в частном порядке с однопартийцами из палаты представителей конгресса.

Новости мира: заседание по импичменту Байдена состоится 14 сентября