В США начали расследование в отношении Байдена

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Комитеты палаты представителей конгресса США начали расследование в рамках возможного импичмента президента США Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты законодательного органа Кевина Маккарти.

Он подчеркнул, что за прошедшие несколько месяцев республиканцы палаты представителей обнаружили убедительные и серьезные доказательства в отношении поведения американского лидера – "культуры коррупции".

Белый дом, комментируя анонсированное расследование, назвал происходящее "экстремальной политикой в худшем виде", передает РИА Новости. Там подчеркнули, что поддержка республиканцев и доказательства отсутствуют.

В ноябре 2022 года представитель Республиканской партии в комитете по надзору палаты представителей США Джеймс Комер пообещал провести расследование в отношении действующего президента США в связи с информацией об участии его семьи в международных бизнес-схемах.

В мае текущего года он установил, что семья Байдена получила более десяти миллионов долларов из КНР и других зарубежных источников, часть средств поступала через счета Хантера Байдена.

В конце августа член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала к импичменту Байдена после заявлений бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина о причастности главы Белого дома к коррупции. Для того чтобы начать процедуру импичмента, палата представителей должна была одобрить начало расследования.

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