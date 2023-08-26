Конгрессвумен призвала к импичменту Байдена после заявления о его коррупции

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Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала к импичменту американского президента Джо Байдена после заявлений бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина о причастности главы Белого дома к коррупции. Об этом она написала в соцсети Х (бывший Twitter).

"Мы должны одобрить расследование по делу об импичменте, как только конгресс соберется в сентябре", – заявила она.

Для того чтобы начать процедуру импичмента, палата представителей должна одобрить начало расследования.

Ранее Шокин обвинил Байдена в коррупции в интервью телеканалу Fox News. По его словам, он лишился поста, так как его увольнение было "оплачено" и произошло под давлением американской администрации. Экс-генпрокурор Украины утверждает, что Байден "отдал 1 миллиард долларов в обмен на его увольнение".

В ноябре 2022 года представитель Республиканской партии в комитете по надзору палаты представителей США Джеймс Комер пообещал провести расследование в отношении действующего президента США в связи с информацией об участии его семьи в международных бизнес-схемах.

В мае текущего года он установил, что семья Байдена получила более десяти миллионов долларов из КНР и других зарубежных источников, часть средств поступала через счета Хантера Байдена.

Семья Байдена получала деньги в период, когда Джо занимал должность вице-президента США.

Фильм о коррупции в семье Байдена показали в Лос-Анджелесе