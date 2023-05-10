Конгресс США установил получение семьей Байдена крупной суммы из-за рубежа

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Конгресс Соединенных Штатов в ходе расследования установил, что семья американского президента Джо Байдена получила более десяти миллионов долларов из КНР и других зарубежных источников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета палаты представителей по надзору Джеймса Комера.

"Банковские записи показывают, что семья Байдена и связанные с ними лица получили более десяти миллионов долларов от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Хантера Байдена", – с таким заявлением выступил Комер на пресс-конференции.

Участники расследования отметили, что деньги семья получала в период, когда Байден занимал должность вице-президента США. Всего участие в махинациях принимали девять членов его семьи. В то же время их доверенные лица создали сеть из более чем 20 компаний.

"Это, возможно, самая коррупционная схема в американской политике <…> Если хотя бы какие-то из этих обвинений подтвердятся, кто-то по фамилии Байден должен быть обвинен, предан суду и, возможно, немного посидеть в тюрьме", – высказалась одна из членов комитета.

Сам же Байден не раз заявлял, что ничего не знает о бизнес-операциях своих родственников, но уверен, что они действовали по закону.

4 мая появилась информация, что американские прокуроры могут предъявить Хантеру Байдену обвинения по неуплате налогов и нарушениям в обращении с огнестрельным оружием. В 2020 году секретные документы о сыне Байдена были утеряны во время доставки из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Служба доставки заявила, что посылку вскрыли и похитили неизвестные.

Джо Байден же полагает, что расследование в отношении его сына Хантера и брата Джима не будет интересно общественности и далеко не продвинется. Он считает, что единственное, что могут сделать республиканцы, – это "напридумывать разного" про его семью.

Прокуратура США в скором времени предъявит обвинения сыну Байдена – СМИ