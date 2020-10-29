В США сообщили об утере секретных документов о сыне Байдена

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В США заявили о пропаже секретных документов о сыне кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантере. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"На этой неделе, в понедельник, мы получили от источника коллекцию конфиденциальных документов о семье Байдена. Мы считаем, что эти документы были настоящими и достоверными", – заявил ведущий телеканала Такер Карлсон.

Он сообщил, что документы были утеряны во время их доставки по почте из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В службе доставки заявили, что посылку вскрыли и похитили содержимое неизвестные люди.

Ранее газета New York Post опубликовала электронные письма, в которых содержалась информация о сыне Байдена. Президент США Дональд Трамп заявлял, что письма указывали на коррумпированность Байдена.

Позднее на одной из китайских платформ также были выложены кадры, на которых Хантер Байден якобы принимает наркотические средства. Сообщается, что именно эти кадры и другая информация находилась в посылке.

Выборы президента США пройдут во вторник, 3 ноября. В ходе досрочного голосования свои голоса уже отдали более 74 миллионов американцев, в том числе Джо Байден.

