WSJ объявили россиянку причастной к созданию компромата на Трампа

09:26
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Досье на президента США Дональда Трампа во время выборов 2016 года помогала составляла россиянка. Об этом сообщил американская газета The Wall Street Journal.
Издание отметило, что в данной работе участвовала некая Ольга Галкина. Газета назвала ее "российским специалистом по связям с общественностям". Сообщается, что в 2016 году она работала на Кипре в одном из подразделений компании XBT Holding, которым владеет предприниматель Алексей Губарев.
WSJ утверждает, что бывший одноклассник Галкиной Игорь Данченко обратился к ней с просьбой помочь найти факты контактов членов избирательного штаба Трампа с Россией. Сообщается, что Данченко работал на экс-сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила. Он попросил Галкину помочь в составлении такого "досье".
В издании не сообщили, почему Данченко решил, что у нее могут быть данные об этих связях. Галкина же предоставила ложную информацию, согласно которой одно из подразделений XBT Holding участвовало в хакерской атаке на сервер демократов во время предвыборной гонки 2016 года.
Сам же Губарев, по ее словам, содействовал российским спецслужбам. WSJ также утверждает, что Галкина якобы сообщила о встрече одного из помощников Трампа с российскими официальными лицами в Праге.
Впоследствии все эти утверждения были признаны ложными. Сама же Галкина была уволена из XBT Holding из-за конфликта с работодателем.
Ранее президент России Владимир Путин назвал смешными заявления о вмешательстве Москвы в американские выборы. Он отметил, что не были найдены никаких доказательств сговора РФ с Трампом.
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