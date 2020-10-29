WSJ объявили россиянку причастной к созданию компромата на Трампа

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Досье на президента США Дональда Трампа во время выборов 2016 года помогала составляла россиянка. Об этом сообщил американская газета The Wall Street Journal.

Издание отметило, что в данной работе участвовала некая Ольга Галкина. Газета назвала ее "российским специалистом по связям с общественностям". Сообщается, что в 2016 году она работала на Кипре в одном из подразделений компании XBT Holding, которым владеет предприниматель Алексей Губарев.

WSJ утверждает, что бывший одноклассник Галкиной Игорь Данченко обратился к ней с просьбой помочь найти факты контактов членов избирательного штаба Трампа с Россией. Сообщается, что Данченко работал на экс-сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила. Он попросил Галкину помочь в составлении такого "досье".

В издании не сообщили, почему Данченко решил, что у нее могут быть данные об этих связях. Галкина же предоставила ложную информацию, согласно которой одно из подразделений XBT Holding участвовало в хакерской атаке на сервер демократов во время предвыборной гонки 2016 года.

Сам же Губарев, по ее словам, содействовал российским спецслужбам. WSJ также утверждает, что Галкина якобы сообщила о встрече одного из помощников Трампа с российскими официальными лицами в Праге.

Впоследствии все эти утверждения были признаны ложными. Сама же Галкина была уволена из XBT Holding из-за конфликта с работодателем.

Ранее президент России Владимир Путин назвал смешными заявления о вмешательстве Москвы в американские выборы. Он отметил, что не были найдены никаких доказательств сговора РФ с Трампом.