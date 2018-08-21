Microsoft обвинила Россию во вмешательстве в предстоящие американские выборы

21 августа, 12:51
Фото: depositphotos/ wolterke
Microsoft обвинила хакерскую группу Fancy Bear в новой кибератаке на американские политические силы незадолго до промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Как утверждают в Microsoft, хакеры создали интернет-домены, которые выдавали себя за домены двух консервативных организаций США: Гудзоновского института и Международного республиканского института. Кроме того, заявили в компании, три домена, запущенные киберпреступниками, представлялись интернет-адресами Сената американского конгресса.
Как подчеркнул президент Microsoft Брэд Смит, эта хакерская атака была "наиболее основательно сфокусирована на подрыве демократии".
Ранее американские компании и СМИ, а также власти ряда западных стран утверждали, что группа Fancy Bear якобы работала на российские власти.
6 ноября в США будут переизбирать 35 из 100 сенаторов, а также 435 членов Палаты представителей конгресса и 39 губернаторов штатов и территорий.
В начале августа глава национальной разведки США Ден Коутс заявил, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые пройдут осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года. В ответ в Госдуме РФ отметили, что слова Коутса являются продолжением политики Запада по формированию из России образа врага.
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