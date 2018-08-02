Россия продолжает действия по влиянию на выборы – глава нацразведки США

2 августа, 22:05
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые пройдут осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года. Такое заявление сделал глава национальной разведки США Ден Коутс.
Как сообщает "Газета.ру", по словам Коутса, "незаконная деятельности" включает в себя криминальные действия, направленные на подавление голосования и предоставление незаконного финансирования избирательным штабам, а также кибератаки на избирательную инфраструктуру.
Ранее Дональд Трамп потребовал у министра юстиции, генерального прокурора страны Джеффа Сешнса прекратить расследование Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. По словам президента, сфальсифицированная охота на ведьм должна закончиться, прежде чем она запятнает честь Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал смешными выводы доклада комитета сената США по разведке, в котором говорится о возможном влиянии России на предвыборную кампанию США 2016 года при помощи мемов в соцсети Facebook.
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