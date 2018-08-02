В Госдуме прокомментировали заявления главы нацразведки США

Фото: Агентство "Москва"
Заявление главы нацразведки США о вмешательстве РФ в предстоящие выборы США является продолжение политики Запада по формированию из России образа врага. Такое мнени высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"Запад продолжает формировать из нашей страны образ врага, чтобы обосновать своё политико- экономическое давление на РФ", – сказал он, передает РИА Новости.
Ранее глава нацразведки США Дэн Коутс заявил, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые пройдут осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года.
По словам Коутса, "незаконная деятельности" включает в себя криминальные действия, направленные на подавление голосования и предоставление незаконного финансирования избирательным штабам, а также кибератаки на избирательную инфраструктуру.
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