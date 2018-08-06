Белый дом планирует ужесточить меры против российских хакеров

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Администрация президента США Дональда Трампа разработала дополнительные меры для противодействия атакам хакеров, которые, по мнению американских властей, пользуются поддержкой России, Китая, Ирана и КНДР. Об этом пишет "Газета.ру".

По информации издания, эти меры будут направлены на предотвращение диверсий и нанесение ущерба "оппонентам, но не гражданским лицам". В частности, Белый дом планирует расширять взаимодействие с правительствами других стран для поимки подозреваемых в хакерских атаках, выписывать ордера на арест по линии Интерпола, а также чаще прибегать к персональным санкциям и аресту активов. Как считают в администрации Трампа, такие действия существенно ограничат свободу передвижения хакеров, вынудив их скрываться на родине.

Как отмечает издание, в Госдепе, а также министерствах финансов и обороны США обеспокоены тем, что российские хакеры якобы получили доступ к американской энергетической инфраструктуре.

Ранее офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором Россию без каких-либо доказательств обвинили в экономическом кибершпионаже против Штатов и их союзников. До этого неких российских хакеров обвиняли во влиянии на исход выборов в США в 2016 году. Экономист, эксперт РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько пояснил, что действия американской стороны спровоцированы внутриполитической борьбой в стране, а также негативными тенденциями в американской экономике.