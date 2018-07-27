Эксперт прокомментировал обвинение России в кибершпионаже против США

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Экономист, эксперт РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал доклад Национальной разведки США, в котором Россию обвиняют в экономическом кибершпионаже.

"Тот факт, что власти США стали обвинять в ухудшении экономики своей страны другие государства, говорит о том, что дела там и правда обстоят плохо. Соответственно, начинается поиск виновных", – цитирует эксперта RT.

Прежде всего, такие действия спровоцированы внутриполитической борьбой в стране, добавил Гинько. По его словам, по итогам голосования демократы могут увеличить свою долю в американском парламенте. В этом случае может быть достигнут консенсус по поводу импичмента Дональда Трампа. Чтобы остаться на плаву власти ищут любую соломинку, пояснил он.

Эксперт обратил внимание и на то, что США обвиняют другие страны, что те не содействуют экономике страны, а принятые Вашингтоном протекционистские меры –неудачная попытка решить внутренние проблемы за чужой счет. Подобные действия вызывают возмущение у всех государств, столкнувшихся с пошлинами.

"Никто от США такого не ожидал, они всегда говорили, что придерживаются принципов свободной торговли. Но сейчас тот же Пекин обвиняют в том, что он занижает курс китайского юаня или проводит какую-то поддержку. Но в той или иной мере любое государство поддерживает собственную промышленность", – отметил Гинько.

Ранее офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором Россию обвинили в экономическом кибершпионаже против Штатов и их союзников. До этого неких российских хакеров обвиняли во влиянии на исход выборов в США в 2016 году. Доказательств обвинений представлено не было.