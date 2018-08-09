Трамп сможет вводить санкции против иностранцев за вмешательство в выборы

09 августа 2018, 11:07
Фото: AP/Carolyn Kaster
Дональд Трамп сможет вводить санкции против иностранных граждан за вмешательство в выборы. Соответствующий указ сейчас разрабатывает Белый дом, передает "Газета.ру".
Отмечается, что лидер США сможет вводить санкции за усилия по распространению дезинформации, а также за участие в кампании против выборов. Таким образом, администрация президента решила показать серьезность своих намерений в отношении России по делу о "вмешательстве" в выборы в Штатах.
8 августа основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа вызвали в Сенат США для дачи показаний в связи с расследованием российского "вмешательства" в американские выборы президента в ноябре 2016 года.
Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты по разведке палаты представителей и конгресса США. В России отрицают вмешательство Кремля в выборный процесс в США в 2016 году.
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