Путин назвал смешными заявления о вмешательстве РФ в американские выборы

Владимир Путин назвал смешными любые заявления о вмешательстве Москвы в американские выборы 2020 года. Об этом президент России заявил, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели, сообщает ТАСС.

Путин напомнил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер "не нашел никаких доказательств" мнимого сговора российских властей с американским президентом Дональдом Трампом "в прежние времена, но высказал опасения, что мы можем это сделать в будущем". "Это смешно. Или было бы так смешно, если бы не было так грустно", – констатировал российский лидер.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу о "российском вмешательстве". Расследование Роберта Мюллера подтвердило отсутствие сговора между Москвой и командой Трампа. Мюллер также пришел к выводу, что штаб Трампа непричастен к взломам компьютеров представителей Демократической партии. Всю ответственность за это спецпрокурор возложил на "подконтрольных российским властям хакеров".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подверг критике доклад Мюллера. По его словам, этот документ не содержит ничего нового. В Кремле также выразили надежду, что выборы президента США, которые состоятся 3 ноября 2020 года, не вызовут новую "русофобскую истерику".