Спецпрокурор США подтвердил отсутствие сговора Трампа с Москвой

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Кремлем и избирательным штабом Дональда Трампа на президентских выборы 2016 года. Об этом сказано в докладе по итогам расследования, передает ТАСС.

Как уточнили в Минюсте США, в ходе расследования Мюллер не обнаружил, что кто-то из окружения Трампа вступал в сговор с Москвой или пытался координировать свои действия с российской стороной, чтобы повлиять на исход выборов. При этом в докладе американского спецпрокурора утверждается. что Россия якобы пыталась воздействовать на избирательный процесс в США через соцсети и путем организации кибератак.

Накануне стало известно, что Мюллер завершил расследование "российского дела". Его команда проработала 22 месяца.

Спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Нынешний глава Белого дома и его помощники уже не раз отвергали подозрения в неправомерных контактах с Москвой во время избирательной кампании. В Кремле также опровергают подобные обвинения.