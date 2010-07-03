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24 марта, 23:19

Спецпрокурор США подтвердил отсутствие сговора Трампа с Москвой

политика за рубежом

24 марта, 23:19

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Фото: depositphotos/etienjones

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Кремлем и избирательным штабом Дональда Трампа на президентских выборы 2016 года. Об этом сказано в докладе по итогам расследования, передает ТАСС.

Как уточнили в Минюсте США, в ходе расследования Мюллер не обнаружил, что кто-то из окружения Трампа вступал в сговор с Москвой или пытался координировать свои действия с российской стороной, чтобы повлиять на исход выборов. При этом в докладе американского спецпрокурора утверждается. что Россия якобы пыталась воздействовать на избирательный процесс в США через соцсети и путем организации кибератак.

Накануне стало известно, что Мюллер завершил расследование "российского дела". Его команда проработала 22 месяца.

Спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Нынешний глава Белого дома и его помощники уже не раз отвергали подозрения в неправомерных контактах с Москвой во время избирательной кампании. В Кремле также опровергают подобные обвинения.

политика за рубежом

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