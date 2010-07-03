Захарова прокомментировала возможную публикацию доклада Мюллера

Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по "вмешательству" РФ в американские выборы не нужно рассматривать как фактор в двусторонних отношениях. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в последнее время "в российско-американских отношениях каждый день происходит нечто, что еще десятилетие назад, казалось бы, должно перевернуть эти отношения с ног на голову". "Сейчас это считается обыденным, и это мы наблюдаем практически каждый день со стороны Вашингтона: заявления, действия, санкции, списки, угрозы, клевета, фейки, дезинформация", – цитирует Захарову РИА Новости. Как подчеркнула официальный представитель МИД, "инициатором этой деградации становится Вашингтон".
Ранее американские СМИ сообщили, что расследование Мюллера близится к завершению. Минюст США официально опроверг эти слухи. Отмечается, что по правилам спецпрокурор не обязан предавать отчет гласности. Более того, даже американские законодатели могут получить только короткое обобщение, а не полный текст.
Роберт Мюллер с 2017 года расследует дело о мнимом "вмешательстве" России в выборы в США в 2016 году и "сговоре" окружения Трампа с Кремлем. По данным СМИ, изучают, например, деятельность бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. Сам Коэн опроверг контакты с российскими властями. По словам Трампа, его экс-адвокат "много врал", но его заявление об отсутствии сговора с Москвой было правдой.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.