Захарова прокомментировала возможную публикацию доклада Мюллера

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Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по "вмешательству" РФ в американские выборы не нужно рассматривать как фактор в двусторонних отношениях. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в последнее время "в российско-американских отношениях каждый день происходит нечто, что еще десятилетие назад, казалось бы, должно перевернуть эти отношения с ног на голову". "Сейчас это считается обыденным, и это мы наблюдаем практически каждый день со стороны Вашингтона: заявления, действия, санкции, списки, угрозы, клевета, фейки, дезинформация", – цитирует Захарову РИА Новости. Как подчеркнула официальный представитель МИД, "инициатором этой деградации становится Вашингтон".

Ранее американские СМИ сообщили, что расследование Мюллера близится к завершению. Минюст США официально опроверг эти слухи. Отмечается, что по правилам спецпрокурор не обязан предавать отчет гласности. Более того, даже американские законодатели могут получить только короткое обобщение, а не полный текст.

Роберт Мюллер с 2017 года расследует дело о мнимом "вмешательстве" России в выборы в США в 2016 году и "сговоре" окружения Трампа с Кремлем. По данным СМИ, изучают, например, деятельность бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. Сам Коэн опроверг контакты с российскими властями. По словам Трампа, его экс-адвокат "много врал", но его заявление об отсутствии сговора с Москвой было правдой.