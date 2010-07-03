Трамп назвал фейковыми показания Коэна в конгрессе

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Президент США Дональд Трамп назвал "фейковыми" показания своего бывшего адвоката Майкла Коэна в конгрессе. Такое заявление глава Белого дома сделал после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое.

"Думаю, что ужасно проводить такое "фейковое" слушание во время этого очень важного саммита", – цитирует Трампа РИА Новости. Как подчеркнул президент США, Коэн "много врал", но при этом "не соврал только по поводу одного, он сказал: "Сговора с русскими не было".

Ранее Коэн признал вину в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. Он также сознался в уклонении от налогов и в том, что выступал посредником при выплатах за молчание, которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. В декабре 2018 года Коэна приговорили к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства.

С 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер расследует дело о так называемом "вмешательстве" России в выборы в США в 2016 году и "сговоре" окружения Трампа с Кремлем. По данным СМИ, в рамках расследования изучают и контакты бывшего адвоката Трампа, хотя сам Коэн отрицает общение с российскими властями.